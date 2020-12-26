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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

TFF 1. Lig’in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adana Demirspor 10 kazandı.

Maçtan dakikalar
20. dakikada İsmail Yüksek’in ara pası ile ceza sahasına giren Ezeh’in plasesi kaleci Zubas’ta kaldı.
24. dakikada Mehmet Akyüz ortasında ceza sahası içinde Hasan Kılıç’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
31. dakikada ceza sahası içinden Berat’ın yaptığı ortaya Ezeh’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
36. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha’nın şutu kaleci Vukovic’de kaldı.
66. dakikada Balıkesirspor Cumali Bişi ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına ortalanan top üst direkten ceza sahası içine geri döndü. Dönen topu Emircan kornere çeldi.

Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Kargın xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic xx, Abdulhamit Yıldız xx, Birol Parlak xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx (Nwankwo dk. 90 ?), İsmail Yüksek xxx, Antonıo Mrsıc xx (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Cumali Bişi xx, Kethevoama xx (Anıl Taşdemir dk. 88 ?), Mahatma Otoo xx (Serdar Güncü dk. 85 ?), Francıs Ezeh xx
Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Uğur Aygören, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Adana Demirspor: Zubas xx, Aurelien Chedjo xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Joher Khadım Rassoul xx, Okan Alkan xx, Gökhan İnler xx, Hamıdou Traore xx, Hasan Kılıç xx, Yunus Akgün xx (Jakub Koseckı dk. 62) x, Emircan Altıntaş xx (Sinan Kurt dk. 72 x), Mehmet Akyüz xx(Semih Güler dk. 90 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Davide Lanzafame, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar
Gol: Hasan Kılıç (dk. 24) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Otoo, Vukovic (Balıkesirspor), Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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