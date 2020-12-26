Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

BALIKESİR / DHATFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi
ADANA DEMİRSPOR: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul
GOLLER: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),
SARI KARTLAR: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Rassoul (Adana Demirspor)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir
2020-12-26 21:20:40
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