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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 59 yaşında

İHA

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 59 yaşında

Balıkesir ilindeki gazete, radyo, tv ve internet medyasının sahip, yönetici ve çalışanlarıyla yaygın basın temsilcilerini çatısı altında buluşturan ilin en eski basın meslek kuruluşu Gazeteciler Cemiyeti, 59. yılına ulaştı.
Balıkesir'de dönemin ildeki tüm gazetecilerinin bir araya gelerek kurduğu Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 59.yaşına ulaştı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, 59. yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, ilin en eski meslek kuruluşları arasında yer alan BGC'nin sürekli geliştiğini ve her yıl güçlenerek bugünlere ulaştığını belirtti.
BGC’nin üyeleri başta olmak üzere toplum yararına çalışmalar yaptığını kaydeden Demir, “Meslektaşlarımız bilgi birikimlerini arttırmaları yanında sosyal, kültürel yaşama katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir'i ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz. Hedefimiz etkinliklerimizi her yıl arttırarak Türkiye’nin örnek sivil toplum kuruluşları arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır” ifadesini kullandı.
Gazetecilik mesleğinin kaybolan itibarını yeniden kazanması adına çaba göstermeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Demir, manipülatif ve provokatif bilgi merkezlerine dönüşen sosyal medya mecralarındaki sayfa sahiplerine “gazeteci muamelesi” yapanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Demir, "İyiyle kötünün, güzelle çirkinin ayırt edilmesiyle ülkemiz hedeflerine daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilir " dedi.
Milli Mücadelenin bayrak adamları arasındaki Hasan Basri Çantay, Mustafa Necati, Vasıf Çınar kardeşler gibi ülkesine sevdalı isimlerin bıraktığı bayrağını taşımanın ayrıcalığını yaşadıklarını kaydeden Demir, gazeteciliğin önemini Basın Müzesi ile gelecek kuşaklara aktardıklarını bildirdi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin, ülkemizin temel değerleriyle bütünleşmiş, bilgiyi esas alan bir anlayışla üyelerine ve topluma hizmet ettiğini aktaran Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi:
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına, Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkan BGC, bu temel ilkelerden ödün vermeden çalışacak, toplum yararına yeni projelere imza atmayı sürdürecektir.
Başkan Demir, "Üstatların emanetini zirvede tutacağız"
Cemiyetimizin kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında başkanı, yöneticisi ve üyesi olarak emekleri bulunan Münir Yenal, Cevdet Demiray, Cahit Albayrak, İzzetin Yaşbek, Şemsi Aran, Hayati Çelik, Halil Nusret Ertüz, Emrah Sağdıç, Ali Gezer,Turhan Savaş, Fikri Özakbaş, Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Nejat Akpınar, Nihat Özbek, Şadi Kural, Hasan Basri Atılganer gibi ustalarımızdan bugün aramızda olmayanları rahmetle anarken, yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum.
Başkan Demir, 59. Yılın gururunu meslektaşlarımızla paylaşıyoruz"
Cemiyetimizin geride bıraktığı 58 yılının değerini ve bugünün kıymetini bilerek, zamanla kıymetsiz olmamak için çok çalışmamız gerektiğine olan inancımızla BGC'nin 59. yıl gururunu 134 yıllık şanlı bir tarihe sahip Balıkesir basınına değer ve destek veren halkımızla paylaşıyoruz. Çalışmalarımıza destek olan üyelerimize, kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine camiamız adına teşekkür ediyoruz."
BGC'nin Kısa Tarihçesi:
Balıkesir'de yayınlanan gazetelerin bir dernek çatısı altında buluşması düşüncesi 1961 yılının son haftalarında sonuç verdi. Balıkesir kentinde yayınlanan Türk Dili, Balıkesir Postası, Balıkesir Ekspres ve Ateş gazetelerinin girişimleri sonucunda bir Gazeteciler Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı. Balıkesir ilindeki tüm gazeteler 24 Aralık 1961 Pazar günü bir araya gelerek cemiyet tüzüğüne nihai şeklini verdi. Tüzük 27 Aralık 1961 günü Vilayete teslim edildi. Bu tarihten itibaren Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti resmen faaliyetine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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