Balıkesirspor- Adana Demirspor maçının ardından Cihat Arslan: "Mücadeleden dolayı takımımı kutluyorum" Cüneyt Dumlupınar: "Kazandığımız için mutluyuz"

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor sahasında Adana Demirspor’a 10 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Balıkesirpor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bugünkü mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. İnşallah bu puan olarak da hanemize yansır" dedi.

Ligin en pahalı ve kaliteli takımına karşı oynadıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu bir mazeret değil ama Kovid19'dan çıkmış 2 kişinin de sakatlıktan çıktığı bir takım için bu mücadele kolay değildi. Bugünkü mücadeleden dolayı takımımı tebrik ediyorum. İnşallah bu puan olarak da hanemize yansır. Bu birlik ve bütünlüğümüzü devam ettirdiğimiz sürece bu takımı daha iyi yerlere getireceğiz. Fedakarlık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum."



Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da Balıkesirspor deplasmanının zor olduğunu ve rakiplerinin ligde bulundukları yerden daha yukarıda olmayı hak ettiğini dile getirdi.

Dumlupınar, Balıkesirspor'u gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç periyodundan geçiyoruz, Trabzon'da 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık, daha sonra pazartesi Tuzlaspor'la oynadık. Bugün Balıkesirspor deplasmanındayız. Bazı maçlar mücadele ister, rakibimizin analizini çok iyi yaptık. Artılarımız var ama çok çalışmamız lazım, eksilerimiz de var. Onların üzerine gidip daha iyi bir takım haline geleceğiz. Skoru aldıktan sonra topa daha fazla sahip olan takımın bizim olmamız lazım ve kontraya daha net çıkmamız lazım. Kazandığımız için tabi ki mutluyuz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibe oyunumuzu daha çok kabul ettirmemiz lazım. Oyuncularımı kutluyorum, hanemize 3 puan yazdırdık."

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