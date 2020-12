(Özel) Genç çoban can sıkıntısı diye başladı, 3 milyon izlenmeye ulaştı Genç çobanın sosyal medya hesabındaki videolar büyük ilgi görüyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricisi, 25 yaşındaki çoban Nuri Saltan, çektiği videolar ile sosyal medyada fenomenler arasında girdi. Saltan’ın videoları milyonlarca kez izlendi.

Bir gün arkadaşı ile koyunlarını merada otlatırken can sıkıntısına çektikleri videoyu bir sosyal video paylaşmaları üzerine başlayan serüven onu sosyal medya fenomeni haline getirdi. 25 binin üzerinde takipçisi olan ve videoları 3 milyon üzerinde izlenen Nuri Saltan “Balıkesir Havran’da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Köy hayatı ve hayvancılıkla ilgili videolar çekiyorum” dedi.

Can sıkıntısı ile başlayan video paylaşım serüveni hakkında bilgi veren Saltan “Bir arkadaşımla beraber koyunları otlatırken canımız sıkılmıştı. Ne yapalım dedik. Bir video çekelim dedik. Youtube’a bir tane video yükledik. O videomuz 40 bin kişi tarafından izlenildi. Dışarıda, büyükşehirlerde yaşayan insanların köy hayatına ve hayvancılığa ne kadar çok ilgi gösterdiğini anladık. Sonra videoları yüklemeye devam ettik. 10 video, 20 video, 30 video derken şu anda büyük bir kitleye ulaştık. İzlenmelerimiz de 3 milyonu aştı” diye konuştu.

Çekimler için köy hayatını konu aldıklarını ifade eden Nuri Saltan “Köy hayatında yaptığımız günlük işleri çekiyoruz. Koyunlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Koyunların yanında beraber yemek videoları çekiyoruz. Keçiler hakkında ve büyükbaş, küçükbaş her türlü hayvanlar hakkında bilgiler veriyoruz. Bir nebze köy hayatına dair bu şekilde videolar çekmeye devam ediyoruz” dedi.

