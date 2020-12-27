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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 8. sınıf öğrencisi ikinci kitabını yazdı İkinci romanını yazdı

İHA

(Özel) 8. sınıf öğrencisi ikinci kitabını yazdı İkinci romanını yazdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dilara Mucuk, ikinci romanını yazdı.
13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Dilara Mucuk, kitap yazma hayalini ikinci kez gerçeğe çevirdi. İlkokul yıllarında roman ve hikaye yazmaya meraklı olan Dilara Mucuk, yazdıklarını kitap haline getirme kararı aldı. İlk kitabı olan “Mavi Taşın Gücü”nde, bir kızın yolda bulduğu taşın üstün güçlerini konu almasını anlatan küçük yazar, 500 baskı ile yazarlık hayatına başladı. İkinci kitabı olan Elfa Güç’ü de pandemi sürecinde boş zamanını değerlendirerek tamamladı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden basımı yapılamayan ikinci kitabına Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı bin 500 adet basım sağlayarak sponsor oldu.
Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay yaptığı açıklamada, “Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı 1985 yılında eğitime destek veren ve Bandırma’da Anadolu lisesinin açılmasını canı gönülden isteyen 84 eğitime gönül vermiş hayır severler tarafından kurulmuştur. 2017 yılından itibaren Bandırma’nın eğitim ve kültür hayatına katkı sağladık. Genç yazarımız olarak tanımladığımız Dilara kızımızın 'Elfa Güç' adlı kitabına sponsor olduk. Kızımızın kalemine güç diliyoruz. O yazmaya devam ettikçe bizler de elimizden geldiğinde desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
İmdat Küçükbaycan ise, “Hürriyet İlkokulu 4. sınıfta öğretmenliğini yaptığım Dilara Mucuk‘un 2. kitabı Elfa Güç'ün yayımlanmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitabın basımında sponsorluk yapan Bandırma Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay'ı ziyaret ettiğimize beklentilerimizin çok üstünde bize yardımcı oldular ve hatta Dilara'yı 3. kitap için teşvik ettiler. Dilara şu an 3. kitabını yazıyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda yazdığı kitaplarla Bandırma'nın değeri olacak. Şimdi sahip çıkma vakti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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