Kısıtlamada Balıkesir yolları boş kaldı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında yollar da boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası ulaşım yolları da boş kalırken, Balıkesir’in İvrindi ve Gökçeyazı ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına özen gösterdi. Jandarma ve polis ekipleri ilçe merkezleri ve şehirlerarası yollarda sıkı denetimlerini sürdürüyorlar.

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