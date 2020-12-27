Antika meraklıları pandemi sürecinde internet üzerinden mezat yapıyor



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde eski eşya meraklıları, salonda düzenledikleri antika mezadını pandemi sürecinde internet üzerinden gerçekleştiriyor.

Burhaniye´de iki yıldan beri farklı ortamlarda bir araya gelen antika meraklıları pandemi sürecinde bir araya gelemeyince sosyal medya üzerinden buluşma kararı aldı. Cuma, cumartesi ve pazar akşamları cep telefonu ile yapılan online mezatta buluşan onlarca meraklı istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık´ın yönettiği cep telefonu üzerinden yapılan eski eşya mezatları yoğun ilgi gördü. Antika meraklıları pandeminin sona ermesiyle birlikte salon mezatlarına dönmeyi bekliyor.

Mezatların ilgi gördüğün söyleyen Çağatay Bayramoğlu, "Mezatlarımızı iki yıldan beri salonlarda yüz yüze yapıyorduk. Şimdi de pandemi nedeniyle böyle bir yol belirledik. Sosyal medyada ürünlerimizi antika meraklılarına satıyoruz. Satılan bu ürünleri de kargo vasıtasıyla sahiplerine ulaştırıyoruz. Pandemi sürecini böyle atlatmayı planladık. Pandemi sonrası salon mezatlarımız devam edecek" dedi.

Salgından dolayı bir araya gelemediklerini anlatan Mehmet Bozok da, "Geçtiğimiz yıllarda salonlarda buluşuyorduk. Pandemi süreci başlayınca bunu sanal ortamda yapmaya karar verdik. Bizde bunu yapan arkadaşlara destek veriyoruz. Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları sosyal medyada buluşuyoruz. Saat 20.00 ile 24.00 arasında satış oluyor. Yöremizde çok güzel ürünler çıkmaktadır. İnşallah, pandemi sonunda gene salonlara döneriz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-12-27 14:46:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.