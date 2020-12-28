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Yeni Karesi Konutları’nda sona gelindi BALTOK'ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

İHA

Yeni Karesi Konutları’nda sona gelindi BALTOK'ta anahtar teslimi 31 Ocak’ta

Balıkesir'de 505 daireden oluşan Yeni Karesi Konutlarının 1. Etap çalışmalarının yüzde 98’i tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 31 Ocak 2021’e yetişecek, sahiplerine anahtarlar teslim edilecek.
Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacı güdülerek Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları’nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1.Etap çalışmalarında sona geldi. 2018 yılında durdurulan inşaat çalışmaları, Başkan Yücel Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından yeniden ihaleye çıkılarak tekrar başladı. 20 Ocak 2020’de yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların yüzde 98 tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz’ın söz verdiği 31 Ocak 2021’e yetişecek.
Daireler hazırlanıyor
Bina içlerindeki; vitrefiye, doğrama, duvar kâğıtları dahil tüm ince işlerin sonuna gelen BALTOK, daireleri ince temizlik için hazırlıyor. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında otomatik sulama sisteminin alt yapısı bitiren ekipler, alanı çim ekimi hazırlıyor.
Çevre düzenleme çalışmaları başlıyor
Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından; kullanma suyu, yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanan projenin, elektrik alt yapıları da tamamlandı. Doğalgaz hattı kazı ve boru döşeme çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından; çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlama çalışmalarına başlanacak.
Son kalan 48 daire satışta
Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 48 dairenin satışına halen devam ediliyor. Kalan daireler; brüt 96 m 2 2+1 F tipi daireler 320.000 TL, brüt 117 m 2 3+1 C tipi daireler 370.000 TL ile brüt 143 m 2 3+1 E tipi daireler 470.000 TL liste fiyatları ile BALTOK satış ofislerinde sürpriz indirimlerle alıcılarını bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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