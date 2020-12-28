Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Karesi Konutları'nda sona gelindi



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (Kurumsal Haber), (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 505 daireden oluşan Yeni Karesi Konutları 1'inci etap çalışmalarının yüzde 98´i tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz´ın söz verdiği 31 Ocak 2021´e yetiştirilerek, sahiplerine anahtarları teslim edilecek.

Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK), Yeni Karesi Konutları´nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1'inci etap çalışmalarında sona geldi. 2018 yılında durdurulan inşaat çalışmaları, Başkan Yücel Yılmaz´ın göreve gelmesinin ardından yeniden ihaleye çıkılarak başladı. 20 Ocak 2020´de yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların yüzde 98'i tamamlandı. Daireler, Başkan Yücel Yılmaz´ın söz verdiği 31 Ocak 2021´e yetiştirilecek.

DAİRELER HAZIRLANIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bina içlerindeki; vitrefiye, doğrama, duvar kâğıtları dâhil tüm ince işlerin sonuna gelen BALTOK, daireleri ince temizlik için hazırlıyor. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında otomatik sulama sisteminin alt yapısını bitiren ekipler, alanı çim ekimi için hazırlıyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından; kullanma suyu, yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanan projenin, elektrik alt yapıları da tamamlandı. Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 48 dairenin satışına halen devam ediliyor. Kalan daireler; brüt 96 m2 2+1 F tipi daireler 320.000 TL, brüt 117 m2 3+1 C tipi daireler 370.000 TL ile brüt 143 m2 3+1 E tipi daireler 470.000 TL liste fiyatları ile BALTOK satış ofislerinde sürpriz indirimlerle alıcılarını bekliyor."DHA-İş Dünyası Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-12-28 12:05:07



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