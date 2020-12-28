Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir İI Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen R.S. ve M.C. isimli şüphelilerin araçlarında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 9 adet adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.