Balıkesir'de 17 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde uyuşturucu madde operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 11 ayrı çalışmada, 17 şüpheli şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan 5 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, yapılan aramalarda; 140 adet sentetik ecza hap ve 5,32 gram bonzai, Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmada, 2 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, yapılan aramada; 3,09 gram metamfetamin, Edremit İlçesinde yapılan 3 çalışmada, 4 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 2,18 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar, 1,30 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmada, 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramada; 2 gram metamfetamin,2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, ve Havran İlçesinde yapılan çalışmada, 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramada; 1,79 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Polis ekipleri toplamda da 9,06 gram metamfetamin, 140 adet sentetik ecza hap, 0,3 gram esrar, 6,62 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ve 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

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