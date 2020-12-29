Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir kırsal mahalle koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-12-29 10:06:09



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