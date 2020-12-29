Edremit’te “Covid-19 Bekleme Alanı” hizmete girdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Covid19 salgını ile mücadelede alınan acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak Covid19 hastaları için özel bekleme alanları oluşturuldu.

Yapımı tamamlanan “Covid19 Bekleme Alanı” ile ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “İlçemizde koronavirüs salgını ile etkin mücadele kapsamında önlemlerimizi genişleterek almaktayız. Bu kapsamda özellikle Covit19 hastalarımızın mağdur olmaması ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için özel bekleme alanları oluşturduk. Edremit Devlet Hastanemizin bahçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren toplamda 126 m2 büyüklüğünde iki ayrı bölümden oluşan bekleme alanlarında; Covid19 pozitif hastalarıyla, septom gösterme açısından şüpheli görülen hastaların hastanenin diğer alanlarıyla temas etmeden, kış mevsiminin soğuk iklim şartlarından etkilenmediği güvenli bir ortamda bekletilmeleri sağlanacak.

Bu kapsamda Covid19 Bekleme Alanlarının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Ticaret Odası Başkanımız Coşkun Salon’a ve Ak Parti İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu’ya hassaten teşekkür ederim” dedi.

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