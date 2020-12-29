Burhaniye Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 266 TL

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 2021 yılı itibariyle belediye personeli maaşının en az 3 bin 266 TL olduğunu açıkladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 yılında belediye çalışanlarının maaşının en az net 3 bin 266 TL olacağını açıkladı.

Yeni yapılan maaş düzenlemesi hakkında açıklama yapan Başkan Deveciler; 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 266 lira, evli ve eşi çalışmayan personelin 3410 lira, evli, eşi çalışan personelin ise 3334 lira net maaş alacağını aktardı.

Belediye personelinin maddi ve manevi olarak her zaman yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayan Başkan Deveciler "Çalışma hayatında emek ve alın teri en büyük değerdir. İşveren olarak bu değerlerin nitelik kazanması için çalışıyoruz. Biz tüm personelimizle birlikte büyük bir aileyiz. Bu noktada aldığımız kararla ailemize en düşük maaşımızı 3 bin 266 TL olarak düzenledik. Aldığımız bu karar tüm personelimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Deveciler; 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021'de tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu kaydetti.

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