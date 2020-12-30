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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 27 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 5 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 fişek, Ayvalık İlçesinde 1 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 8 aranan şahıs, 1 tabanca ve 3 fişek, Burhaniye İlçesinde 2 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 26 fişek, Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs ve Manyas ilçesinde de 1 arana şahıs olmak üzere toplam 23 arana şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 11 adet kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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