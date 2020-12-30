Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişiyi yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 27 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 5 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 fişek, Ayvalık İlçesinde 1 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 8 aranan şahıs, 1 tabanca ve 3 fişek, Burhaniye İlçesinde 2 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 26 fişek, Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs ve Manyas ilçesinde de 1 arana şahıs olmak üzere toplam 23 arana şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 11 adet kartuş ele geçirildi.

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