Burhaniye'de limon ağaçları dallarında meyve varken çiçek açtı



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle limon ağaçları, üzerlerinde meyve varken çiçek açtı.

Burhaniye'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Ören Mahallesi'nde bulunan portakal ve limon ağaçları çiçeklenmeye başladı. Bahçesindeki iki limon ağacından meyve toplayan Mustafa Devrim, çiçekleri görünce şaşırdığını söyledi. İlk defa limon ağacında meyve ve çiçeği bir arada gördüğünü söyleyen Devrim, bahçedeki güllerin de açtığını belirtti. Bahçesine çok iyi baktığını anlatan Mustafa Devrim, "Bu sene Burhaniye´de havalar sıcak gitti. Sıcaklık olduğu için limonlarımız da güzel meyve verdi. Bugünlerde havalar ılık gittiği için de üzerlerinde çiçekler açmaya başladı. Biraz yağmur, biraz da hava ılıman olduğu için meyvelerimiz coştu. Hayırlısı olur inşallah. Bunları dikeli 6 sene oldu. İlk defa hem limonu hem de çiçeğini bir arada gördüm. İnşallah dökülmez, onlarda meyveye dönerler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-12-30 12:17:30



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