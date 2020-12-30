Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 19 aranan şahsı yakalarken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde ve Ayvalık, Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gönen ve Kepsut ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 19 aranan şahıs yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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