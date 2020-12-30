Aracında kedi olduğunu fark eden sürücü soluğu itfaiye garajında aldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde aracında kedi olduğunu fark eden sürücü hemen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği’ne başvurdu. İtfaiye garajında, Tolga Osman D. idaresindeki 34 PH 6122 plakalı aracın motorunda bulunan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi aracın motorundan çıkartılarak doğal ortama salındı. Araç sürücüsü, "kedi sesi duyunca hemen itfaiyeye gittim. Arkadaşları epey uğraştırdı. Teşekkür ederim."dedi.

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