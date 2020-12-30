Edremit polisinde yılbaşı alarmı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis yılbaşı öncesi ilçe giriş ve çıkışlarında tedbirleri arttırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, tem ve kom ekipleri olmak üzere diğer birimlerle birlikte yapılan denetimlerde kuş uçurtulmuyor. Araçlar didik aranırken şüphelilerin üst araması da yapılıyor.

Denetimlerin yılbaşı önlemleri çerçevesinde pazartesi sabahına kadar kadar devam edeceği öğrenildi.

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