Balıkesir Büyükşehir'den çevreci yatırımlar

1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atıksu arıtma tesisi ile şehre hizmet veren, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefleyen BASKİ; Susurluk, Sındırgı ve Kepsut’a atıksu arıtma tesisi kazandırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atıksu arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor. Suyun sürdürülebilir bir hizmet anlayışı ile etkin ve verimli kullanılmasını ilke edinerek çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ); bin 868 personel ve 701 iş makinesi ile 12 bin 496 kilometrekare alanda bin 130 mahalleye hizmet götürüyor. Bugüne kadar 2 milyon 350 bin metre içme suyu hattı, 1 milyon 200 bin metre kanalizasyon hattı ve 50 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 3 milyon 600 bin metre şebeke hattın yapımını tamamlayan BASKİ; 1 milyon 37 bin kişi kapasiteli 29 adet atıksu arıtma tesisi ile şehre hizmet veriyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefleyen BASKİ, Susurluk, Sındırgı ve Kepsut’ta atıksu arıtma tesisi inşasına devam ediyor.

Susurluk çayı kirlenmeyecek

Yıllardır deşarj yöntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı’na bırakıldığı Susurluk İlçesi’nde BASKİ, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve artan nüfusa daha kaliteli hizmet sunabilmek için 40 bin kişi kapasiteli değerindeki “Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi” projesini tamamladı. Proje kapsamında; 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke hattı, 2 bin 400 adet parsel bağlantısı, atıksuların arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 adet paket terfi merkezi ve 1 adet betonarme terfi merkezi ile 4 bin 261 metre terfi hattının imalatlarını tamamlandı. 5 bin 616 m3/gün ve 40 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi de tamamlanarak numune alınımına başlandı.

Sındırgı'ya 25 bin kişi kapasiteli tesis

BASKİ, geçtiğimiz yıllarda başlatılan ancak ödenek sıkıntısı yüzünden yarım kalan Sındırgı Atıksu Arıtma Tesisi’nin yüzde 90’ını tamamladı. Simav Çayı’ndaki kirliliğin önüne geçecek olan 25 bin kişi, 3 bin 468 m3/gün kapasiteli tesiste; 2 bin 500 metreküp içmesuyu deposu, 12 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 400 adet kanalizasyon parsel bacasının imalatı tamamlandı. Karbon ve kısmi azotfosfor giderim projesi olan ileri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarlanan tesiste arıtılan atıksular, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayı’na deşarj edilecek.

Kepsut'un atıksuyu bitki ve bakterilerle arıtılacak

BASKİ, Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi’nde de sona geldi. Kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atık suları arıtan sistem IFAS Prosesli Kepsut İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı kapsamında 15 bin kişi ve 2 bin 200 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ünitelerinin yüzde 82’si, kanalizasyon şebeke inşaatında bulunan 1 adet paket terfi merkezi, 8 bin 70 metre kanalizasyon hattı ve 334 adet kanalizasyon parsel bacası imalatı tamamlandı, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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