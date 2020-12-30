İlçe Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı 2021'de 4 bin 200 TL asgari ücret ödeyecekler

Balıkesir'in Manyas Belediyesi 2021 yılında ödeyeceği asgari ücrete rekor zam kararı alarak 4 bin 200 TL'ye yükseltti.

CHP'li Manyas Belediyesi 2021 yılı için çalışanlarına ödeyeceği en düşük asgari ücreti 4 bin 200 TL olarak belirledi. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın kararı sosyal medya hesabından açıklayarak, "Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı için de yüzde 4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4 200,00 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır" dedi.

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