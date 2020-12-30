Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bigadiç'in Güvemçetmi Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 30.12.2020 itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Bigadiç Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Güvemçetmi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı günler destek vereceği de belirtildi.

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