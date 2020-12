Ayvalık polisinden yoğun yılbaşı mesaisi Yılbaşı gecesinde evlerde eğlence partileriyle, sahte alkol satıcılarına geçit vermeyecekler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2021 yılına girilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri de yoğun bir yılbaşı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı.

Kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasının yanı sıra özellikle de uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla her zaman olduğu gibi yılbaşı gecesinde de çok sıkı önlemler alacağı öğrenilen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, göçmen kaçakçılığına yönelik de eşgüdümlü olarak ilçe genelinde yoğun tedbirler aldı.

Covid19 pandemisine karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda ilçe genelinde her zaman olduğu gibi yılbaşı gecesinde ve sonrasında da sıkı denetimlerini sürdürecek olan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimler; mahalle aralarındaki metruk binalar, park ve bahçelerde suç işleyebilecek kişilere yönelik de denetimlerini de sıklaştıracağı öğrenildi.

Yılbaşı gecesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bu kısıtlamalara uymayacak araç ve sürücülerine yönelik de gereken tüm tedbirleri alan Ayvalık polisi, 2020 yılını 2021’e bağlayan gecede ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda adeta kuş uçurtmayacak.

Yılbaşı günü vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, otobüs/minibüs terminali, pazar yerleri, umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerini alan ekiplerin devriye uygulamaları da artırılacak.

Her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilerek olay yerine koordineli ve eş zamanlı intikal edebilmek için her türlü planlamayı yapan Ayvalık Polisi, Kimlik Bildirme Kanununun, apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda uygulanmasını da titizlikle takip edecek.

Hava şartları da dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile kavşaklarda ve kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısını arttıracak olan polis birimleri, yılbaşı gecesi ve sonrasındaki her gün 21.00'den sonra yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verecek.

Trafik kontrollerini ilçede belirlenen denetim noktalarının yanı sıra trafik kazalarının yoğunlukla olduğu bölgelerde sıklaştırmak için düğmeye basan ekipler, şehir merkezlerinde güvenlik açısından hassas bölgelerde ve özellikle yılbaşı gecesi saat 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verecek.

Limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemleri harfiyen uygulamaya hazırlanan Ayvalık polisi, araçlarda alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alacak, araç sürücüsü ile araçta bulunanları da ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderecek.

Korona virüs pandemisine karşı alınan önlemler karşısında yeni yıla evlerinde geçiren vatandaşların eve misafir ya da komşularını davet ederek parti veya eğlence düzenleyememesine yönelik genelge maddesi kapsamında denetimlerini sürdürecek olan Ayvalık polisi, bir evde çekirdek aile dışında bir başka kişinin bulunması konusunda gelecek ihbarları da anında değerlendirmeye hazırlanıyor.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimler, yılbaşı gecesi vatandaşlara sahte alkol ya da sahte içki ürünleri satmaya çalışabilecek kişi veya kişilere yönelik de çok sıkı önlemler aldı. Yapılacak tüm çalışmalarda Ayvalık Polisi’nin jandarma, Sahil Güvenlik gibi kolluk güçleriyle de koordineli çalışacağı gelen bilgiler arasında.

