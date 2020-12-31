Balıkesir'de 21 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri yılbaşı öncesi il genelinde yaptıkları 13 ayrı çalışmada 21 uyuşturucu şüphelisine operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Gönen'de yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 13 çalışmada; 21 şüpheli şahıs yakalandı. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanırken yapılan aramalarda; 124 adet sentetik ecza hapı, 263.68 gram Metamfetamin, 210.09 gram Esrar, 2 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 12 adet dolu tabanca fişeği, 650 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen en para ele geçirildi.

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