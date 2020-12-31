Onur Göçmez : "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig" RH Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Mayıs ayındaki genel kurulda aday değilim Yeni yıl öncesi 3 milyon TL ödeme Büyükşehir Belediyesi'nden 1.6 milyon TL'lik idman sahası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onur Göçmez : "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig" RH Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Mayıs ayındaki genel kurulda aday değilim Yeni yıl öncesi 3 milyon TL ödeme Büyükşehir Belediyesi'nden 1.6 milyon TL'lik idman sahası

İHA

Onur Göçmez : "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig" RH Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Mayıs ayındaki genel kurulda aday değilim Yeni yıl öncesi 3 milyon TL ödeme Büyükşehir Belediyesi'nden 1.6 milyon TL'lik idman sahası

Başkanlık görevini üstlendiğine pişmanlık duymadığını söyleyen RH Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig. Buradan yorum yapın. TFF 1'de olmanın anlamı yok" dedi.
TFF 1. Lig'de elde edilen başarılı gidişatın ardından RH Bandırmaspor'da hafta sonu oynanacak Altay maçı öncesi altyapıdan yetişen üç oyuncu A takım için imzalarını törenle attı. Düzenlenen törene Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve yönetim Kurulu üyeleri katılırken, altyapıdan A takıma yükselmeyi başaran Aygül Özışıkyıldız, Berke Görgün ve Rafiki Bahati Vital imzalarını atarak, yönetim Kurulu üyelerinin elinden formalarını teslim aldı.
İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Devre arasında 12 transfer düşünüyoruz. Mevkilerle alakalı rapor geldi tarafıma ama bazı şeyleri Altay maçından sonra konuşmak lazım. İhtiyacımız olan noktaları biliyoruz. Maddi anlamda olumlu bir şey olursa transfer yaparız. Ama bu mevcut takımla da ligde açık ara kalacağımızı biliyorum. Transferin ucu yok. Kime göre 2, kime göre 10 transfer lazım derler. Bizim finansmanımıza bakmamız lazım. Şartlarımız uyarsa transfer yapılır ama çok elzem görmüyorum transferi. Gidecek arkadaşlarımız da olabilir. Bandırmaspor taraftarına tavsiyem kimseyle duygusal bağ kurmasınlar, kimseyi efsane yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden 1.6 milyon TL'lik idman sahası
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.6 milyon TL'lik bir yatırımla idman sahası yapımına başlandığını belirterek, "Benim bir siyasi tarafım yok. Ben Bandırmasporluyum. Siyasi ortamlara çekilmedim, çekilmeyeceğim de. Bazen duyuyorum Bandırma'dan milletvekili olacakmışım. Benim için Bandırma çok önemli. Aile mezarlarımız burada. Bandırmalıyım. Bunu bir türlü anlatamadım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bize yapmış olduğu çok önemli bir yardım var. 1,6 milyon TL'lik idman sahamızı yapıyorlar ve takdir edilmesi gereken bir durum. 34 ayda tamamlanacak bir yatırım bu. Bunu biz kendi aramızda yapamazdık. Başkan Yücel Yılmaz'ı ziyaret ettiğimizde yarım saat içerisinde böyle bir yatırımı başlatması bizim için çok motive edici. Geçen hafta formalarımız için de ziyaret ettik kendilerini. Onlar da önümüzdeki hafta ne kadar forma alacaklarını belirtecekler. Siyasi partiler forma alımı yapıyorlar. Önümüzdeki hafta bine yakın bir forma tedarikimiz olacak. Tedarik problemimiz bitti. Maddi beklentimizi karşılamıyor ama formadan gelir beklentiniz ne derseniz şu anda gayet güzel gidiyor. Bin 200'e yakın forma satışı yapıldı. Bence rekor kırılacak. Bugün biz benim önderliğimde yani benim ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın kendi kişisel gelirleri ile Bandırmaspor adına yani Bandırma şehrinin bir derneği olan Bandırmaspor adına Bandırma'da insanlar için haftasonu bir uğraş alanı oluşturan, geçmişimizde bizi gururlandıran ve geleceğimize umutla bakan şehrin takımı için 3 milyon TL para ödemesi yapıyoruz. Bugün TFF 1.Lig'de bir iki takım haricinde ödemelerini aksatmayan tek takımız. Aile olmayı başarabildik. Bugün futbolcularımız, çalışanlarımız yeni yıla motivasyonlu girsin Bandırmaspor'un büyüklüğünü anlasınlar diye 3 milyon TL ödeme yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yerimiz 2. Lig veya 3. Lig"
Başkanlık görevini üstlendiğine pişman olmadığını ama çok kırgın olduğunu dile getiren Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez "Bandırma şehrinin dinamiklerini tanımam açısından benim için iyi bir deneyim oldu. Belki bana kızacaksınız ama Bandırmaspor olarak bu yönetim, taraftar ve futbolcular playoff oynar. Ama ne yazık ki bizim yerimiz 2. veya 3. Lig. Buradan yorum yapın. TFF 1'de olmanın anlamı yok. Sabah ben 5'te kalktım. Ailemi çocuklarımı bıraktım. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım da öyle. Ben her şeyi duyuyorum. Benim hakkımda ne konuşulduğunu da biliyorum. Şu anda önemli olan Bandırmaspor. Süper Lig'i de hak ediyor Bandırmaspor taraftarı. Bu yönetimi de hak ediyor ama şu anda olmamız gereken yer bence 2. Lig ya da 3. Lig. Rahat rahat. Kızmayın bana. Hiç kimse kızmasın. Biz 3. Lig'e düşerken bu takımı aldık. Dedim ki küme düşmeyeceğiz. Hiç kimse bana inanmadı. Taraftar vardı yalnızca. 2. Lig'de ben bu takımı şampiyon yapacağım dediğimde de kimse inanmadı. Yine taraftar vardı. Ama şimdi playoff oynar mıyız, oynamaz mıyız konusunda bir şey diyemem. Biz sözümüzü tutacağız ve bu takımı açık ara ligde bırakacağız. Bu takımın küme düşmemesi lazım. Bu takım küme düşerse Bandırmaspor'u göremezsiniz. Yeni Bandırmasporlar olur onları destekleriz artık" diye konuştu.

"Bandırmaspor'u şirketleştirmek gibi bir hedefim yok"
Bandırmaspor'u şirketleştirmek gibi bir hedeflerinin olmadığının altını çizen Göçmez "Bandırmaspor'un şirketleşmesini hiç düşünmedim. Hiç öyle bir hedefimde yok. Ben zaten emanetçiyim. Sezon sonunda Mayıs ayında yeni genel kurul olacak ve aday olmayacağım. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Daha güçlü, daha meraklı daha Bandırmalı insanlar gelir de şirket yaparlar. Bandırmaspor'un gelir elde etmesi ile alakalı da ben bazı şeyler yapma taraftarıydım ama öyle bir zemin yok burada. O nedenle tek derdimiz Bandırmaspor kümede kalsın" şeklinde konuştu.
Açıklamalarının sonunda Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'e bir taraftar tarafından gençlik yıllarında kendisinin de Bandırmaspor formasını giydiği kadronun bir fotoğrafı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Herkes bomba sandı büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Herkes bomba sandı büyük panik yaşandı
Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Triatlon şampiyonları ödüllerini aldı
Balıkesir'de jandarma ekipleri 18 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma ekipleri 18 aranan şahsı ...
Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 21 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 21 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü ...
Başkan Arslan: “Temiz bir Edremit vaadimizi gerçekleştiriyoruz” Edremit Belediyesi’ne 9 yeni çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Başkan Arslan: “Temiz bir Edremit vaadimizi ...
Erdek’te huzur ve güven denetimi
YEREL HABERLER Erdek’te huzur ve güven denetimi
Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ...
Marmara Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 150 lira
YEREL HABERLER Marmara Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 150 lira
Zeytin rekolte tahmini tutmadı
YEREL HABERLER Zeytin rekolte tahmini tutmadı
Vali Hasan Şıldak: “Güzel günler yakın”
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak: “Güzel günler yakın”
Balıkesir’den 49 milyon 800 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Balıkesir’den 49 milyon 800 bin dolarlık ihracat ...
Burhaniye polisinden yoğun yılbaşı denetimi
YEREL HABERLER Burhaniye polisinden yoğun yılbaşı denetimi
Tayfun Canlı “Müzisyenlerimizin yanındayız!”
YEREL HABERLER Tayfun Canlı “Müzisyenlerimizin yanındayız!”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında
Ayvalık polisinden yoğun yılbaşı mesaisi Yılbaşı gecesinde evlerde eğlence partileriyle, sahte alkol satıcılarına geçit vermeyecekler
YEREL HABERLER Ayvalık polisinden yoğun yılbaşı mesaisi Yılbaşı ...
Edremit körfezinde yeşil çizik zeytin üretimi başladı
YEREL HABERLER Edremit körfezinde yeşil çizik zeytin üretimi başladı
Bigadiç'te yılbaşı öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Bigadiç'te yılbaşı öncesi sıkı denetim
Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te bir mahalle karantinaya alındı
Sındırgı'da yeni yıl öncesi huzur ve güven denetimleri
YEREL HABERLER Sındırgı'da yeni yıl öncesi huzur ve güven ...
Balıkesir'de yılbaşı öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Balıkesir'de yılbaşı öncesi sıkı denetim
Yarımdağ, encümen ve komisyon üyeliğinden de istifa etti
YEREL HABERLER Yarımdağ, encümen ve komisyon üyeliğinden de istifa ...
İlçe Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı 2021'de 4 bin 200 TL asgari ücret ödeyecekler
YEREL HABERLER İlçe Belediyesi'nden rekor asgari ücret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X