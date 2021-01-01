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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bahçavan 2020 yılını değerlendirdi

İHA

Başkan Bahçavan 2020 yılını değerlendirdi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 2020 yılının pandemi ve afetlerle hatıralardan asla silinmeyecek bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Bahçavan, “Biraz daha sabır biraz daha gayret. İnşallah güzel günlere çok az kaldı” dedi.
2020 yılının hatıralarda acı izler bıraktığına dikkat çeken Başkan Bahçavan, "2020 yılı tüm Dünya için acı hatıralarla hafızalardan silinmeyecek bir sene oldu. Dünya'yı etkisi altına alan bir virüsün, pandemiye dönüşmesi sonrası hepimizde unutulmaz günler yaşatan bu yıl içerisinde, birçok doğal afeti de yaşadık. Özellikle Çin’in Wuhan Kentinde başlayan ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de kısa zamanda etkisi altına alan pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarından şehirlerarası giriş çıkış yasağına, maske takma zorunluluğundan sosyal mesafe kuralına kadar birçok önlem ve kısıtlamalar ile tanıştık. Yeni bir hayat düzenine uyum sağlamak için mücadele verdik. Cumhurbaşkanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın üstün gayretleri ile bu illetten en az etkilenen Ülkeler arasında olduk. Özellikle Sağlık sistemimizin ve Şehir Hastanelerimizin farkı bu süreç içerisinde daha çok hissedildi. Tedbirler kapsamında okulların kapanmasıyla çocuklarımız uzaktan eğitime başladı, evler çocuklarımızın okulu, EBA TV sınıfları bilgisayar veya tabletlerin ekranı sınıf tahtaları oldu. Çocuklarımız okullarına, sınıflarına arkadaşlarına ve ders ziline hasret kaldı. Maalesef bu hastalık sebebi ile kimimiz Annesini, kimimiz Babasını, kimimiz komşumuzu yada bir yakınını kaybetti. Ben salgın sebebi ile aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Mevlamdan rahmet diliyorum. Ayrıca Doğal afetler 2020 yılında ülkemize hüzün getirdi. Elazığ ve İzmir Depremleri, Giresun’da meydana gelen sel, Hatay ilimizdeki orman yangınları, Van’da meydana gelen çığ felaketi, Sakarya havai fişek fabrikasındaki patlama gibi afetler 2020 yılında ülkemizi yasa boğdu. Bu afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum. Rabbim dualarımız ile inşallah ülkemizi bu ve bunun gibi felaketlerden korusun" dedi.
Pandemi sürecinde Dursunbey Belediyesi olarak aktif olarak sahada yer aldıklarını ifade eden Başkan Bahçavan; “Biz de salgının Ülkemize görülmesi ile birlikte ilk olarak kurum içerisinde bir iç genelge yayınlayarak tedbirlerimizi içerimizde aldık. Daha sonra ilçemiz genelinde bir planama yaparak alacağımız önlemleri bir bir masaya yatırdık. Bu süreçte İlçemizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdik, ekiplerimizi arttırdık. İlçemizin ve halkımızın sağlığının korunması noktasında gereken tüm adımlar atıldı. Vatandaşlarımızın alınan tedbirler karşısında yaşadıkları mağduriyet ve ihtiyaçları sosyal belediyecilik kapsamında gidermeye çalıştık. Pandemi ile mücadelede en ön safta mücadele eden Sağlık çalışanlarımızı da bu süreçte yalnız bırakmadık. Hem maddi hem de manevi olarak yanlarında olarak özellikle personel konusunda desteğimizi sunduk. Koronavirüs ile mücadelemiz aktif olarak sahada halen devam etmekte. Bunun yanı sıra üstyapı ve altyapı noktasında da belirlenen programlar çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Organize Sanayi Bölgemizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarında artık sona gelinen OSB’mizde önümüzdeki haftalarda birkaç fabrikanın temeli atılacak. 2020 yılında ayrıca kırsal mahalle yollarımızın büyük kısmının asfaltlamasını gerçekleştirdik. DursunbeyBalıkesir yolumuz ve DursunbeyKütahya yolunuzda Sıcak asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde sürdü. İnşallah önümüzdeki yıl bu yolların büyük bir kısmı bitmiş olacak. Bu yılın son günlerinde 160 vatandaşımızı TOKİ aracılığı ile ev sahibi yapmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah yeni TOKİ’ler için girişimlerimiz yeni yılda da devam edecek. Kısacası pandemiye rağmen hem Cumhurbaşkanlığımızın hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılında İlçemize yaptığı yatırımlar bizleri çok mutlu etti. İnşallah 2021 yılında bu verimlilikle sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Bahçavan, “2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza mevlamdan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Pandemi sürecinin bence kahramanları da sağlık çalışanları. Pandemi sürecinde canlarını hiçe sayarak Koronavirüs ile mücadele ederken hayatlarını bu uğurda kaybeden sağlık çalışanlarını da rahmet ile anarken tüm sağlık çalışanlarına minnetlerimizi sunuyorum. Biraz daha sabır biraz daha gayret. İnşallah güzel günlere çok az kaldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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