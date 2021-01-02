Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı (2)

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MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSLÜ VAKA, YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü. 112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı. Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.

Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmesi ve incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi. Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-02 13:16:22



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