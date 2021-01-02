Sanatçı Burçak Balamber'den 'Mekan' sergisi

Yeni yılın ilk sergisi 'Mekan' devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burçak Balamber “Mekan” isimli kişisel özgün baskıresim sergisiyle Mekan Blogspot’ta 15 Ocak 2021 tarihine kadar izleyiciyle buluşuyor.
Sanatçının sergide yer alan eserleri nereye gittiği belli olmayan merdivenleri, nereye açıldığı belirsiz kapıları, sonsuzmuş gibi görünen koridorları, birbirinin tekrarı ve özdeşi yapılarıyla izleyiciye yaşamdan kopuk ve hafızasız mekanlar sunuyor. Sanatçı, metal gravür tekniğiyle üretmiş olduğu eserlerinde, mekanı minimalist tarzda çizgilerle yeniden yapılandırırken, mekan üzerine geleneksel bakış açımızı sorgulatarak izleyiciyi hiç yaşamak istemeyeceği bir deneyim üzerine düşünmeye teşvik ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.