Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Bakan Koca: Yatacak yerimiz de var, verecek cevabımız da

Balıkesir'de uyuşturucu taciri 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere karşı operasyon düzenledi. M.R.D., U.G, U.T. ve C.K. isimli kişilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 6 bin 843 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 2 şarjör ile 384 tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ile 3 adet kartuş, 4 adet cep telefonu ve 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden U.T. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, M.R.D., U.G. ve C.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.