TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında lider Altay'ı 20 mağlup ederek haftayı ve sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.



Maçtan dakikalar

27. dakikada Bandırmaspor, Altay savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Savunmadan dönen topu karşılayan Doğan Can Davas takımını 10 öne geçiren isim oldu. 10

45. dakikada Selçuk Alibaz'ın çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunu kaleci Cihan ayaklarıyla kornere çeldi.

90+2. dakikada orta sahada topu alan Erkan Taşkıran'ın ceza sahasında Del Valle ile paslaşmasında bu oyuncu takımının ikinci golünü kaydetti. 20

90+3. dakikada Bandırmaspor'un ikinci golü bulması ile saha kenarında ve tribünlerde olaylar yaşandı. Bandırmaspor teknik heyetinden ve Altay teknik heyetinden birer kişi kırmızı kart gördü.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Hakan Karabalcık xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Abdurrahim Dursun xxx (Erkan Taşkıran dk. 88 ?), İshak Çakmak xxx, Michel Landel x, Doğan Can Davas xxx (Mehmet Yiğit dk. 88 ?), Onur Akbay xx, Selçuk Alibaz xx (Ruben Rayos Serna dk. 88 ?), Orhan Ovacıklı xx, Gökay Güney xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Del Valle dk. 73 xxx), Lacina Traore x (Feyyaz Belen dk. 80 ?)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Ali Serçek, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altay: Cihan Topaloğlu x, Tolga Ünlü x (Rıdvan Şimşek dk. 66 x), Berkay Sülüngöz x, Leandro Kappel xx, Adrien Regattin x (Ziya Alkurt dk. 46 x), Yılmaz Özeren x (Jasmin Scuk dk. 46 x), Marco Paixao xx, Khaly Thiam x, Lokman Gör x, Kadir Yazıcı x, Erhan Çelenk x (Yekta Kurtuluş dk. 65 x)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu: Yücel İldiz

Goller: Doğan Can Davas (dk. 27), Yonathan Del Valle (dk. 90+2) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Onur Akbay (Bandırmaspor), Ziya Alkurt, Eren Erdoğan (Altay)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.