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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"

İHA

Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadında oynanan RH BandırmasporAltay karşılaşmasını 20 kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maç sonunda açıklamalarda bulundu.
RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri 20 galibiyetle sona eren Bandırmaspor Altay maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sözeri, "Altay maçı galibiyetini bu şehrin çocukları olarak yola çıkan yönetimimize ve taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.
Maçın uzatma dakikalarında Del Valle'nin kaydettiği golün ardından saha kenarında ve tribünlerde çıkan olaylara değinen Sözeri, "Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Ama yaşananlar maçın önüne geçer gibi olsa da biz geçirmeyeceğiz çünkü haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Altay çok büyük bir camia. Zaten Büyük Altay sloganını logosunu hep kullanıyorlar ki bunu da hak ediyorlar sonuna kadar. Bu yüzden bugün yaşananlar bizim tarafımızdan özellikle Süleyman kardeşimiz tarafından ki ben görmedim ne yaptığını ama Altay kulübesinden bir tepki olduğuna göre yapmış. Ben bunu kendi iç dünyamızda cezasını vereceğim. Kırmızı kartı da ben getirdim gösterttim. Tabii yaşananlar güzel değil. Ama bu öfkelerle hepimiz öfkelendik. Biz kendi açımızdan yaptığımız eksiklerden dolayı Altay bizim misafirimiz olduğu için özür diliyoruz. Yaşananlar hoş değildi ama anlık öfkelerle bazen futbol böyle de keyifli hale gelebiliyoruz. Yaşananlarda bizim de hatamız varsa ki var o nedenle özür diliyoruz. Altay'ın bir yöneticisi de bana hakaretler etti. Ben de oyuncularım da hakareti hak edecek hiçbir şey yapmadık. Aslında sahada temiz bir futbol vardı, keyifli bir futbol vardı. Oyuncularım yürekleri ile oynadılar. Bu maçın analizini çok iyi yaptık. Hafta içinde çok iyi çalıştık. Dersimizi çok iyi çalıştık ve sahada da bunu uyguladık. Farklı da kazanabilirdik ama değerlendiremedik. Sonlara doğru bıraktık. Rakibimize net bir pozisyonda vermedik. Baktığım zaman çok kıymetli bir galibiyet oldu ve yukarıya güzel hedefler adına umutlanmış olduk. Ben asla bugün yaşananların galibiyetin önüne geçmesine izin vermeyeceğim. Çünkü oyuncularım bugün yüreğiyle oynadılar. Onları gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine yakışan mücadeleyi yaptılar. O nedenle ben bu maçın önüne geçilmesini kabul etmiyorum. Rakibimiz de formdaydı. Son beş maçta beş galibiyet almıştı. Biz de son üç maçta üç galibiyet aldık. Sonuçta iki formda takımda kazanan biz olduk. Artık moralli verimli bir kamp geçirip ikinci yarıda daha iyi hedeflerin peşinde koşmak için mücadele edeceğiz. Altay'ı da kutluyorum. Onlar da çok centilmence oynadılar" dedi.

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