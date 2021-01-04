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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar operasyonu

İHA

Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ve Havran ilçelerinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yılbaşında gerçekleşen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında jandarma ekipleri, kumar oynandığı belirlenen evlere yönelik operasyonlar düzenledi.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde bir şüpheliye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda sokağa çıkma yasağına uymayan 8 kişiye toplam 38 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.
Aynı saatlerde jandarma ekipleri Havran’ın Çamdibi Mahallesi'nde yapılan kontrolde, bağ evinde kumar oynayan ve sokağa çıkma yasağına uymayan 20 şahsa toplam 71 bin 255 lira idari para cezası kesti.
Her iki operasyonda da şüpheliler hakkında adli ve idari tahkikatın başladığı öğrenildi.

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