Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor

DHA

Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)TFF 1´inci Lig´in 17´nci haftasında Altınordu deplasmanından 1 puan ile dönen Aydeniz Et Balıkesirspor, ertelenen İstanbulspor maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, takımın iyi yönde bir çıkışı olduğunu ve bu yükselişle birlikte ilk yarıda oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini söyledi.
TFF 1´inci Lig´de 2020-2021 sezonunun ilk yarısının son hafta maçında deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kalarak 1 puan ile evine dönen Aydeniz Et Balıkesirspor, ligin 13'üncü haftasındaki erteleme maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Erteleme maçında deplasmanda 7 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ile karşılaşacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu.
İlk yarıdaki son maçlarını kazanmak istediklerini belirten Teknik Direktör Cihat Arslan, "Önemli, sistemli ve yükselişte olan bir takımla karşılaşacağız. Bizim de son 2-3 haftadır oyunsal anlamda pozitif yönde yukarı bir çıkışımız var. Altınordu maçı bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi. Yapmış olduğumuz yanlışlar da vardı. Bu hafta 3 merkez orta sahamız yok. Cumali ve Serdar cezalı, Abdulkadir ise antrenmanlara çıkamadığı için oynayamayacak. Bu maçta genç oyunculara da şans verme ihtimalimiz var. Sahaya 11 kişi çıkıp, oyuncu değişikliklerini yapabildiğimiz sürece kendimizi eksik olarak görmüyoruz. Sistemli bir takıma karşı, kendi sistemimizle küçük farklılık göstererek sahada kazanan taraf olmak istiyoruz. Bu yönde takımıma olan inancımı kaybetmiyorum. İyi yönde yakaladığımız ivmede, hem çalışma hem taktiksel olarak ısrar edeceğiz. İnşallah kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-04 14:54:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cihat Arslan: “İyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Cihat Arslan: “İyi oyunumuzu skora yansıtmak ...
Yapımcı Zeki Sincar, son filminin vizyon ertelemesinin sebebini açıkladı
YEREL HABERLER Yapımcı Zeki Sincar, son filminin vizyon ...
Bu lezzetin sırrı pamuk ipliğine bağlı Çevirme siyah zeytin büyük rağbet görüyor
YEREL HABERLER Bu lezzetin sırrı pamuk ipliğine bağlı Çevirme siyah ...
Burhaniye’de yağmur bulutları beğeni ile izlendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur bulutları beğeni ile izlendi
Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına ...
Büyükşehir Belediyesi Avşa gemisini satıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Avşa gemisini satıyor
(Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın çiftliğini” Balıkesir’de kurdu Emektar güreşçi deveye gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın ...
Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar ...
Domuz avlarken otomobili şarampole düşen adam öldü
YEREL HABERLER Domuz avlarken otomobili şarampole düşen adam öldü
Jandarma sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını besledi
Balıkesir'de polis 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Yücel İldiz: "Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek"
YEREL HABERLER Yücel İldiz: "Çalışmalarımız hedeflerimiz ...
Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"
YEREL HABERLER Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay: 2-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay: 2-0
BAÜN’de katılımcı yönetim Rektör Kuş, öğrenci bulunmalarına online olarak devam ediyor
YEREL HABERLER BAÜN’de katılımcı yönetim Rektör Kuş, öğrenci ...
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma ...
Burhaniyeli arıcılar yeni yıla sevinçli girdi
YEREL HABERLER Burhaniyeli arıcılar yeni yıla sevinçli girdi
Balıkesir’de zeytin yaprağı korona virüse şifa olacak
YEREL HABERLER Balıkesir’de zeytin yaprağı korona virüse şifa olacak
Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı
YEREL HABERLER Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı
İvrindi'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER İvrindi'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
(Özel) Havaların güzelliğine aldanan erik ağaçları çiçek açtı Prof. Dr. Fatih Satıl, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti "İklim değişikliği ve aşırı sıcaklar kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklara yol açar"
YEREL HABERLER (Özel) Havaların güzelliğine aldanan erik ağaçları çiçek açtı Prof. ...
250 yıllık manastır şapeli defineci kazıları nedeniyle yıkıldı
YEREL HABERLER 250 yıllık manastır şapeli defineci kazıları ...
Sındırgı’da eğitim seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da eğitim seferberliği devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X