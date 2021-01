Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)TFF 1´inci Lig´in 17´nci haftasında Altınordu deplasmanından 1 puan ile dönen Aydeniz Et Balıkesirspor, ertelenen İstanbulspor maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, takımın iyi yönde bir çıkışı olduğunu ve bu yükselişle birlikte ilk yarıda oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini söyledi.

TFF 1´inci Lig´de 2020-2021 sezonunun ilk yarısının son hafta maçında deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kalarak 1 puan ile evine dönen Aydeniz Et Balıkesirspor, ligin 13'üncü haftasındaki erteleme maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Erteleme maçında deplasmanda 7 Ocak Perşembe günü İstanbulspor ile karşılaşacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki son maçlarını kazanmak istediklerini belirten Teknik Direktör Cihat Arslan, "Önemli, sistemli ve yükselişte olan bir takımla karşılaşacağız. Bizim de son 2-3 haftadır oyunsal anlamda pozitif yönde yukarı bir çıkışımız var. Altınordu maçı bu çıtanın altında kalsa da güzel mesajlar verdi. Yapmış olduğumuz yanlışlar da vardı. Bu hafta 3 merkez orta sahamız yok. Cumali ve Serdar cezalı, Abdulkadir ise antrenmanlara çıkamadığı için oynayamayacak. Bu maçta genç oyunculara da şans verme ihtimalimiz var. Sahaya 11 kişi çıkıp, oyuncu değişikliklerini yapabildiğimiz sürece kendimizi eksik olarak görmüyoruz. Sistemli bir takıma karşı, kendi sistemimizle küçük farklılık göstererek sahada kazanan taraf olmak istiyoruz. Bu yönde takımıma olan inancımı kaybetmiyorum. İyi yönde yakaladığımız ivmede, hem çalışma hem taktiksel olarak ısrar edeceğiz. İnşallah kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-04 14:54:34



