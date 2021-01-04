Turistik tatil sitesinde taciz iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistik tatil sitesinde taciz iddiası

DHA

Turistik tatil sitesinde taciz iddiası


Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde bin üyesi olan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı M.A.U.'nun, muhasebeci P.Y.´yi taciz ettiği öne sürüldü. İddialar üzerine yönetim binası önünde toplanan site sakinleri yaşanana tepki gösterirken, yöneticinin daha önce başka kadınları da taciz ettiği ileri sürüldü. P.Y. ise, jandarma eşliğinde adliyeye giderek, savcılığa şikayette bulundu. 
Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık bin üyesi bulunan bölgenin en büyük tatil sitelerinden biri taciz iddiasıyla gündeme geldi. Olay, sitenin muhasebe departmanında görevli P.Y.'nin geçtiğimiz cuma günü, yönetim kurulu başkanı M.A.U. tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığını iddia etmesiyle ortaya çıktı. Taciz iddiasının ardından bugün yönetim binası önünde toplanan Burhaniye Kadın Platformu üyeleri ile site sakinleri yaşanan tepki gösterdi. Siteye, jandarma ekipleri sevk edildi. P.Y. ise, jandarma eşliğinde gittiği Burhaniye Adliyesi'nde savcılığa şikayette bulundu. Site yöneticisi M.A.U. da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ardından da savcılığa sevk edildi.  M.A.U.'ya bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
`ÖLÜMLE SONUÇLANACAK´ TEHDİDİ
Olayı duyduklarını ve destek olmak amacıyla siteye geldiklerini söyleyen Burhaniye Kadın Platformu´ndan Şenay Gül Emtekin, "Kadın, `Sabahtan beri beni tehdit ediyorlar, şikayetimi almam için´ diyor. Bizim için kadının beyanı esastır. Hiçbir kadın, boşuna kendisinin tacize uğradığını söylemez. Kadın sonradan, tehdit edilirken kayıt alıyor. O kayıtları da şu anda jandarma eşliğinde adliyeye götürdü. Fiziki tacize uğradı, diye biliyorum. Yalnız oldukları için yapıyor. Tacizi başkan yapıyor ama diğer yöneticiler de bu olayı kapatmak için, bizi tehdit ederek, 'Siz buraya nasıl geliyorsunuz, ne için geliyorsunuz?' dediler. Kadını bağırarak çağırarak da tehdit etti ve `Ölümle sonuçlanacak´ dedi. `Ölümle sonuçlanacak´ dedikten sonra da biz uzaklaştırma kararı olmasını istedik ama jandarma kararın savcılık tarafından verildiğini söyledi. Türkiye´de her gün kadın cinayetleri oluyor. Hatta bazen ufak tefek tartışmalar sonucu bile olabiliyor. İş işten geçmeden önlem alınsın. Kadın burada çalışmak zorunda. Çocuğu var, ailesi var, onları geçindirmek zorunda. Bu yüzden biz olayın takipçisiyiz" dedi.
BAŞKA TACİZ OLAYLARI DA YAŞANMIŞ
Site sakinlerinden Şengül Akyalçın ise, "Biz, kızımızın bu durumunu duyunca, geldik. Sadece kadınlar olarak, ona destek vermeye; `Biz seninleyiz, arkandayız´ demek için buradayız. Dilekçesini geri çekmesini istediklerini duyduk. Suçsuzsa yargıyı bekler, adalete güvenir, sonucu bekler. Ama tehditle, bağırmakla olmaz bu işler. Kadın cinayetlerini Türkiye'de duyuyoruz. Biz, o sonuca varmaması için geldik, kızımıza destek olmaya. Sitemizde bu son yıl içerisinde, başka taciz olayları olunca ayaklandık. Dört ay önce de bir bayana taciz oldu. Ondan evvelki sene yine bir bayanın evine girildi. Evli bir bayan, evde kocası varken evine girildi. Bunlar bizi artık yıldırdı. Türkiye´de bu olaylar yükseliyor ve buna artık bir dur demek lazım" diye konuştu.
Site sakini Gülsar Dural da "Çalışan bayan taciz edilmiş. Bir değil, birkaç tane olduğunu duydum. Bunun arkasındayız. Biz buraya `Senin arkandayız, sana destek olma amacıyla geldik´ geldik. Ancak, kapıda yönetimden 4 kişi avazı çıktığı kadar bağırıyor; `Niye geldiniz?´ diye. Niye gelmeyeceğiz, destek olmaya geldik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-04 16:59:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu
Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
YEREL HABERLER Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini ...
Egzoz gazından zarar gören ağaçlar yenileniyor Sökülen ağaçlar yeniden hayat bulacak
YEREL HABERLER Egzoz gazından zarar gören ağaçlar ...
Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor
YEREL HABERLER Balıkesirpor, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor
Cihat Arslan: “İyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Cihat Arslan: “İyi oyunumuzu skora yansıtmak ...
Yapımcı Zeki Sincar, son filminin vizyon ertelemesinin sebebini açıkladı
YEREL HABERLER Yapımcı Zeki Sincar, son filminin vizyon ...
Bu lezzetin sırrı pamuk ipliğine bağlı Çevirme siyah zeytin büyük rağbet görüyor
YEREL HABERLER Bu lezzetin sırrı pamuk ipliğine bağlı Çevirme siyah ...
Burhaniye’de yağmur bulutları beğeni ile izlendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur bulutları beğeni ile izlendi
Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER Temel kazısından çıkan ağaçlar yeni yaşam alanlarına ...
Büyükşehir Belediyesi Avşa gemisini satıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Avşa gemisini satıyor
(Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın çiftliğini” Balıkesir’de kurdu Emektar güreşçi deveye gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Emekli çiftçi Veysel Efe “Ali Baba’nın ...
Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık ve Havran’da jandarmadan 28 kişiye kumar ...
Domuz avlarken otomobili şarampole düşen adam öldü
YEREL HABERLER Domuz avlarken otomobili şarampole düşen adam öldü
Jandarma sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını besledi
Balıkesir'de polis 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Yücel İldiz: "Çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek"
YEREL HABERLER Yücel İldiz: "Çalışmalarımız hedeflerimiz ...
Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"
YEREL HABERLER Sözeri: "Oyuncularım yürekleri ile oynadılar"
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay: 2-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay: 2-0
BAÜN’de katılımcı yönetim Rektör Kuş, öğrenci bulunmalarına online olarak devam ediyor
YEREL HABERLER BAÜN’de katılımcı yönetim Rektör Kuş, öğrenci ...
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma ...
Burhaniyeli arıcılar yeni yıla sevinçli girdi
YEREL HABERLER Burhaniyeli arıcılar yeni yıla sevinçli girdi
Balıkesir’de zeytin yaprağı korona virüse şifa olacak
YEREL HABERLER Balıkesir’de zeytin yaprağı korona virüse şifa olacak
Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı
YEREL HABERLER Sındırgı kurallara uydu, sokakları boş bıraktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X