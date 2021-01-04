Kızgın yağlar yangın çıkarttı Restoranın mutfak kısmında yangın çıktı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir lokantanın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda bir işyerinin asma katında bulunan tezgahtaki pişirme yağlarının aşırı ısınmasıyla başlayan yangın, asma katın tamamına yayıldı. Yangına fazla büyümeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Bilgilere göre mutfak kısmında kızartma yağlarının aşırı ısınmasından dolayı etrafındakileri tutuşturarak mutfak kısmını alev topunda çevirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bandırma Grup Amirliği personeli, müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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