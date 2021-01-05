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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbey'de EBA eğitimine destek için tablet dağıtıldı

İHA

Dursunbey'de EBA eğitimine destek için tablet dağıtıldı

Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçeye gönderilen tabletleri öğrencilere dağıttı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Dursunbey'de eğitim gören öğrencilerine ulaştırılmak üzere gönderilen 55 tablet, Kaymakam Rahmi Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir tarafından öğrencilere teslim edildi. Kaymakam Bulut'un makamında ağırladığı öğrenciler, tablet dağıtımı sonrası EBA üzerinden yapılacak dersleri eksiksiz takip edeceklerini belirterek teşekkür ettiler.
Beyel ve Tepeköy Mahallelerindeki öğrencileri de ziyaret eden Kaymakam Rahmi Bulutve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, tablet dağıtımını tamamladı.
Tablet dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Bulut;"Tabletlerin dağıtımı öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, eokul ve EBA sistemlerinden alınacak olan öğrenci akademik başarı puanı ile EBA kullanım oranı ve istatistikleri, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi ölçütler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu veriler dikkate alınarak bundan sonra da tablet dağıtımına devam edilecektir" dedi.

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