Balıkesir´de kuyumcudan 350 gram altın çalan 2 kişi aranıyor

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´de gündüz saatlerinde kuyumcuya giden 2 kişi soygun yaptı. Kuyumcudan yaklaşık 350 gram altınla kaçan biri kadın 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından aranıyor.

Balıkesir il merkezinde Hisariçi Mahallesi, Yaymacılar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya giren biri kadın 2 kişi, silahlı soygun gerçekleştirdi. İş yeri sahibini silahla tehdit eden 2 soyguncu, iş yerinden yaklaşık 350 gram altını gasp ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Emniyet güçleri il genelinde alarma geçerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-05 13:25:54



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