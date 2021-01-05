Balıkesir OSB´de trafik çilesi sona eriyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi´nde (OSB) yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için projelendirdiği 4 şeritli alternatif yolun, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son verecek olan; 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-geliş toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmalarına kendi iş gücü ve öz kaynakları ile başladı.

Dokuma Kavşağı´ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek, Kesirven yolundan OSB´ye bağlanacak. Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) çalışmalar tamamlandığında yolu, servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi´ndeki hususi araç trafiğini rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR´ların da batı çevre yolunu kullanması üzerine OSB´de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak. Organize Sanayi Bölgesi´nde 1'inci etabın tamamen dolmasının ardından 2'nci etabın kamulaştırmaları da tamamlandı. 2'nci etabın dolmaya başlaması ile birlikte 10 yıl içerisinde 3'üncü ve 4'üncü etabın genişleme sahaları da tamamlanacak. 4 etap da tamamlandığında OSB´de yaklaşık 100 bin çalışan olacağı ve yolun da bu kapasiteye göre projelendirildiği belirtildi.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolun yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası´nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı da giderilmiş olacak. Sanayi Bölgesi´nde 2015 yılında yaklaşık 5 bin civarı olan çalışan sayısı 2021 yılında 12 bin 800´e ulaştı. OSB´de artan yatırım ve çalışan ihtiyacından dolayı 4 ay gibi kısa bir sürede çalışan sayısının 15 bin civarına ulaşması bekleniyor. Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi ve OSB arasında en işlek konumdaki Yakup Şevki Paşa Caddesi´nin hususi ve servis araç trafiğinde oluşan sıkışıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. OSB için çok önemli hale gelen yol sorununu çözmek için 2019 yılında göreve gelir gelmez yolun projelerini hazırladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-05 16:40:37



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