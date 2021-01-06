Midilli'ye kaçmak isteyen mülteci ve organizatörlere ormanda operasyon Ayvalık Polisi karanlıkta ormana saklanan 8 göçmeni ve 3 organizatörü kıskıvrak yakaladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi üzerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak geçiş yapmak isteyen 8 mülteci ile 3 organizatör polisin ormanlık alanda yaptığı operasyondna gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler havanın karardığı akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonla 8 göçmen ve bir çok suçtan sabıkalı 3 göçmen kaçakçısını kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Cunda Adası’nda çarşı ve mahalle bekçileri bir panelvan aracın sürücülerinden şüphelendi. Bekçiler aracı takip ederken, polis ekiplerinden de destek istendi. Kısa sürede ekiplerin de geldiğini fark eden panelvan sürücüsü aracı Ortunç yolundaki ormanlık alana sürdü.

Karanlıktan da yararlanan şahıslar panelvanda bulunan göçmenlerle ormanlık alanda saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri nefes kesen operasyonla aralarında 2 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu 8 Kongo uyruklu göçmen ile bu göçmenleri İzmir’den getirip, Cunda Adası üzerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmek isteyen 3 organizatörü kıskıvrak yakalamayı başardı.

Yakalanan göçmenleri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getiren ekipler, burada göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Sahte plakalı panelvan ile gezen M.E.S, F.E ve E.C isimli organizatörler gözaltına alındı.

Organizatör zanlılarından M.E.S’in 7 ayrı suçtan aramasının olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Diğer organizatör zanlıları F.E ve E.C’nin de insan kaçakçılığı ve başka suçlardan da sabıkalı oldukları öğrenildi.

Ayvalık Polisi'nin, İzmir’den gelen 3 organizatörün Ayvalık’ta bağlantılarının olabileceğini de dikkate olarak şebekenin diğer üyelerine ulaşabilmek için operasyonu genişletebileceği öğrenildi

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