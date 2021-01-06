Bandırma'da vakalar yüzde 50 azaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs kaynaklı vakaların büyük oranda azalma dönemine girdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkede görülen koronavirüs pandemisinde devam eden süreç neredeyse bir yılı bulurken, vakalar da zaman zaman artma ya da azalma evresine giriyor.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da koronavirüs pandemisine bağlı vakalarda son günlerde alınan önlemler sayesinde önemli ölçüde düşüş yaşanırken, vaka sayısında yüzde 50'lere varan bir düşüş olduğu ifade ediliyor. Yetkililer Bandırma'da vatandaşların maske kullanma zorunluluğuna uyduğunu belirtirlerken, sosyal mesafe uyumunda ise bir takım sıkıntılar yaşandığını ifade ediyor.

Aile içi bulaş oranı fazla

Bandırma'da koronavirüs vakalarında en önemli artış kriterinin aile içi bulaş oranı olduğu ve koronavirüs vakalarının önemli bir bölümünün aile içi bireylerden kaynaklı bulaşmalar olduğu ifade ediliyor. Bandırma'da bulunan hastanelerde gerek yoğun bakım gerekse yataklı tedavi servislerinde ise koronavirüs vakalarına bağlı hasta oranının azaldığı, yoğun bakımlarda ise doluluk oranının uzun bir zamandır yüzde 50 seviyelerini geçmediği öğrenildi.

Huzurevi sakinlerinden ölenler oldu

Yetkililer Bandırma'da bulunan özel bir huzurevinde personelden kaynaklı koronavirüs bulaşı nedeniyle birçok huzurevi sakininin hastanede tedavi altına alındığını ve aralarında ölümle sonuçlanan vakaların meydana geldiğini, halen daha hastanede tedavi altında bulunan huzurevi sakinlerinin de bakımlarının en iyi şekilde devam ettiğini ifade etti.

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