Karantinayı ihlal ettiler, yakayı ele verdiler

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyen çok sayıda kişiye ceza kesildi. Kontrollerine devam eden Bandırma Emniyetine bağlı ekipler, geçtiğimiz hafta kapalı pazar yeri ve çarşı merkezinde 3 bin 467 kişinin HES Kodu sorgulamasını yaptı. Kod sorgulamasında 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi. 2 kişiye idari para cezası kesilirken haklarında adli işlem başlatıldı ve zorunlu karantina için ambulansla Balıkesir’deki bir öğrenci yurduna gönderildi. Bir haftayı kapsayan denetimlerde sigara içme yasağını ihlal eden 13 kişiye, maske takmayan 92 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 167 vatandaşa para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.