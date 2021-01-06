Kur'an Kursları online olarak sürdürülüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Müftüsü Halil Şekerci koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde devam eden uzaktan eğitim sisteminin Kur'an Kursları'nda da uygulandığını ifade ederek Kur'an Kurslarında online eğitimin sürdüğünü belirtti.

Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci, pandemi döneminde de çalışmalara devam edildiğini belirterek "Online olarak Kuran Kurslarımızda derslerimiz sürüyor" dedi.

Yetişkin bayanlara yönelik olarak 24 adet ihtiyaç odaklı Kuran kurslarının online olarak devam ettiğini ifade eden İlçe Müftüsü Halil Şekerci; “6 sınıf üzerinden hafızlık derslerimiz sürüyor. Bu derslerimizi 45 eğitmen üzerinden veriyoruz. Eylül ve Ekim aylarında kayıtlarını aldığımız 4 ile 6 yaş arasındaki öğrencilerimize yönelik olarak 16 adet Kuran kurslarımız devam ediyor. Pandemi öncesi yüz yüze eğitimlerde 10 öğrenci ile yaptığımız dersler şimdi uzaktan online olarak yapılıyor. Bu kurslarda çocuklarımıza Kur'an ve temel dini bilgiler öğretiliyor. Temel dini bilgiler arasında İlmihal, inançla ilgili esaslar, hadisler ile Peygamber Efendimizin hayatı gibi konular yer alıyor ” dedi.

Pandeminin bir an önce bitmesini beklediklerini söyleyen İlçe Müftüsü Halil Şekerci, "İnşallah bu zor günleri atlatarak yine kurslarımızda yüz yüze eğitime başlarız" diye konuştu.

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