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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uzaktan Eğitimde sorun yaşamıyoruz"

İHA

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan 2020 yılında koronavirüs pandemi nedeniyle zaman zaman uygulanan uzaktan eğitim modelinde zor bir seneyi geride bıraktıklarını ancak sistemde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

"Uzaktan Eğitimde sorun yaşamıyoruz"

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan 2020 yılında koronavirüs pandemi nedeniyle zaman zaman uygulanan uzaktan eğitim modelinde zor bir seneyi geride bıraktıklarını ancak sistemde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan 2020 yılında pandemi dolayısıyla zaman zaman yüz yüze zaman zaman da uzaktan eğitime devam edildiğini belirterek eğitim camiası olarak zor bir seneyi geride bıraktıklarını söyledi.
Uzaktan eğitimde internet erişimi açısından Bandırma’da sorun yaşamadıklarının altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “İlçe Kaymakamımız Günhan Yazar nezaretinde tüm önlemlerimizi aldık. Okullarımızın alt yapıları güçlendirilirken öğrencilerimize bilgisayar ve tablet dağıtımlarını gerçekleştirdik. Bu bağlamda 80 öğrencimize Kaymakamlığımız kanalıyla, 37 öğrencimize de Bakanlık kanalıyla temin edilen bilgisayar ve tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Bandırma’da ağırlığı ise internete verdik. İnternet erişimi olmayan yaklaşık 450 öğrencimize sabit ve mobil internet erişimi sağladık. Bu hafta Bakanlığımızın yollayacağı 2. Parti tablet dağıtımını da hemen yapacağız” dedi.
"Proje ve faaliyetlerimiz devam ediyor"
Uzaktan da olsa faaliyet ve proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “Hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize yönelik kurs faaliyetlerimiz devam ediyor. Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak himayesinde Balıkesir Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında çalışmalar çerçevesinde 8. ve 12. Sınıf deneme sınavlarını gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitim başlayıncaya kadar da bu deneme sınavlarına devam edeceğiz” dedi.
Yatırımlar sürüyor
Pandemi sürecinde yatırımların devam ettiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan “TOKİ’de bulunan okulumuz bitmek üzere, bu okul tamamlandığında 2 Anadolu Lisemizi bu binaya taşıyacağız. Yapımı tamamlanmak üzere olan Bilim ve Sanat Merkezi binamızı önümüzdeki haftalar içinde teslim almayı planlıyoruz. Hayırsever bir vatandaşımızın Ayyıldız mahallesinde yaptığı 5 sınıflık Ana Okulumuzu faaliyete geçirdik. 32 derslik Kemal Pireci Ortaokulu hizmete alındı. Ahmet Obalı İlkokulunun yıkılması sonrasında Hasan Atlı Ortaokulu binasında yeni bir ilkokulu açtık. Yeni Mahalledeki arsamıza bir hayırseverin yaptığı 1,2 ve 3. seviye orta ve ağır özel eğitim okulu inşaatımız başladı. Depreme dayanıklılık testleri olumsuz çıkan okullarımızın yıkım işlemleri de yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.

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