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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’ün araç filosu güçleniyor

İHA

Altıeylül’ün araç filosu güçleniyor

Altıeylül Belediyesi vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna 11 yeni araç dahil etti. Araçlar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın katıldığı törenle hizmete alındı.
Geçtiğimiz yılı yoğun bir çalışma temposuyla geçiren Altıeylül Belediyesi, filosuna kattığı 11 yeni araç ile çalışma ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye çıkartmayı planlıyor. Pandemi sürecinde gösterilen özveri ve halka hizmet anlayışı sayesinde aksamayan faaliyetler, merkezde ve kırsalda hizmet veren ekiplerce kullanılacak yeni araçlar ile de kesintisiz devam edecek. Hizmete girecek yeni araçlar arasında 5 adet hafif ticari araç, 1 adet çift kabin kamyonet, 3 adet yol süpürme makinesi, 1 adet 3 buçuk ton kazıcı ve yükleyici iş makinesi ve 1 adet de 8 buçuk ton mini ekskavatör bulunuyor.
Belediyenin imkanları milletin hizmetine seferber edilecek
Pandemi sürecini tüm birimleriyle birlikte 7/24 esasına göre çalışarak geçiren Altıeylül Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçları ile 2021 yılı hazırlıklarını hızlandırdı. Yeni hizmet araçlarının teslim töreninde konuşan Başkan Avcı “Öncelikle 2020’yi tamamladık, artık 2021 yılının ilk günlerini yaşıyoruz. 2020 yılında yaşadığımız bütün musibetlerin yeni yılda sona ermesi dileğiyle; 2021 yılının hem ilçemiz, hem şehrimiz, hem de milletimiz için kazasız belasız bir yıl olmasını yüce Allah’ımızdan temenni ediyorum. 2021 yılına girerken Altıeylül Belediyemizi daha güçlü bir hale getirmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılının ilk günleri, 11 yeni aracımızla birlikte belediyemizin imkânlarını milletimize seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz araçları Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyelerinde kullanılmak üzere araç filomuza katmış olduk” dedi.
Özkaynaklar kullanılarak alındı
Devlet Malzeme Ofisi’nden 3 Milyon Türk Lirasına yakın bir maliyetle temin edilen araçlar, Altıeylül Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla alınarak hizmete sunuldu. Özsermayenin kullanıldığı araç alımıyla ilgili de konuşan Başkan Avcı “Bu araçlarımızı alırken herhangi bir şekilde kredi kullanmadan kendi imkânlarımızla, özsermayelerimizle almış olduk. Geldiğimiz günden bugüne milletimizin hizmetkârı olmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bugün de inşallah bu aldığımız araçlarla ilçemize daha güzel hizmetleri yapmaya Mevlam bizi vesile kılsın” dedi. Araç teslim töreni sırasında Başkan Avcı’ya eşlik eden Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ömer Munis yeni araçlarla ilgili “Borçlanmadan öz kaynaklarla temin edilmesi bir kere çok önemli ve özellikle 3 tane küçük yol süpürme aracının ihtiyacımız olan dar sokaklara girebilecek olması bizi daha da mutlu etti. Daha yaşanabilir bir Altıeylül için Hasan Başkanımız çalışıyor; biz de birlikteyiz, el eleyiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

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