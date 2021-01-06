20 öğrenciye internet donanımlı tablet dağıtımı yapıldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Manyas Kaymakamlığına gönderilen 20 adet tablet öğrencilere teslim edildi.

Manyas Kaymakamlığına ilk etapta gönderilen ve kendinden sim karta sahip tabletler öncelikli olarak, internet erişimine ulaşamayan öğrencilere verildi. Törende bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Dağıtılan tabletleri uzaktan eğitim için kullanacaksınız, bu konuda velilerimize iş düşüyor, tabletleri ders için kullanmalarını takip etmelerini istiyorum. Önceliğimiz internetten yararlanamayan öğrencilerimiz oldu, internet erişimine ulaşamayan 92 öğrencimiz bulunduğunu tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız diğer tabletleri peyderpey dağıtacaktır. Ben öğrencilerimize tabletlerinin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.