Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim için gönderilen tabletler, öğrencilere dağıtıldı.

Mili Eğitim Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kullanmaları amacıyla gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu´nda düzenlenen tören ile 59 öğrenciye tablet dağıttı.

Öğrencilere başarı dileyen Kaymakam Memiş, "Bakanlığımızın gönderdiği 59 tabletin yanı sıra Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği, Burhaniye Eğitime Destek ve Dayanışma Derneği tarafından hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize toplam 310 adet tablet dağıtılmıştır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-01-06 17:46:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.