Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar (2)

2 SOYGUNCU TUTUKLANDI
Balıkesir'de girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini bayıltıcı sprey sıkarak bayıltıp, 21 altın bileziği alıp, kaçan Muhittin Güder ve Fatmanur Yasemin Öztekin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-06 18:20:08
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