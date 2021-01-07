Yalancı bahara aldanan portakal ağaçları 'çiçek' açtı



Alper ÇOBANOĞLU/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, sıcak havaya aldanan portakal ağaçları yeniden çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması, yalancı bahar yaşanmasına neden oldu. Portakal ağaçları da yeniden çiçek açtı. Burhaniye ilçesinde yaşayan Mustafa Çapkın'ın (72) portakal ağacı da çiçeklendi. Çapkın, "Elli yıldan bu yana çiftçilik yapıyorum. Böyle bir şey görmedim. Portakal ağacının üzerinde meyveleri var, ama tekrar çiçek açtı. Meyve veriyor. Havaların sıcak gitmesinden mi, mevsimlerin değişmesinden mi bilmiyorum. Ağacın üzerindeki portakallar sarardı. Ağaç tekrar çiçek açtı ve portakal tuttu" dedi.

Yıllardır çiftçilik yaptıklarını söyleyen Münevver Çapkın (64) da "Ben böyle bir şey görmedim. Ağaç yeniden meyve veriyor. Ben bu durumu havaların sıcak gitmesine ve artık mevsimlerin değişmesine bağlıyorum" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Murat Solak ise, şunları söyledi:

"Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yalancı bahar dediğimiz, meyve ağaçlarında çiçek açma durumuna sebep olur. Bu da istenmeyen bir durum. Sıcaklıklar mevsim normallerine döndüğünde, bu çiçekler dona maruz kaldığı için zarar görmektedir ve meyveye dönmemektedir. Şayet sıcaklıklar aynı şekilde seyrederse bu çiçekler meyveye döner. Fakat normalinden küçük bir meyve olur ve erken olgunlaşma dediğimiz istenmeyen bir olay meydana gelir. Bu da çiftçilerimiz için olumsuz bir olaydır. Kuraklık ve yağışların dengesiz olması çiftçilerimizin korkulu rüyasıdır. Bu durumda çiftçilerimizin yapabileceği bir şey yoktur."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Alper ÇOBANOĞLU

2021-01-07 09:10:19



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