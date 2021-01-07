Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya gitti

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de polis ekipleri, 3 yaşındaki Elisa Bağca Selçuk'a uğur böceği şeklinde pasta alıp, doğum günü sürprizi yaptı. Elisa, büyük mutluluk yaşadı.

Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ve asayiş ekiplerinde görevli polisler, 3 yaşındaki Elisa Selçuk için sürpriz doğum günü düzenledi. 6 polis memuru, uğur böceği şeklindeki pasta alıp, Elisa´nın evinin bulunduğu sokağa geldi. Ardından da mumları yanan pastayla birlikte Selçuk ailesinin kapısını çaldı. Karşısında polisleri ve ellerindeki pastayı gören Elisa büyük mutluluk yaşadı. Yunus ekibi motosikleti ile asayiş ekibinin aracına bindirilen Elisa´nın annesi Hande Selçuk, "Böyle bir günde, bizleri yalnız bırakmayan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Kızım çok heyecanlıydı. Kaç gündür doğum gününü bekliyordu. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polisler, kutlamanın ardından vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine döndü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-07 09:34:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.